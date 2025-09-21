Tulsa King — S3

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Wir haben Sonntag, den 21. September. Heute ist der King zurück. Und nein, damit sind weder Elvis noch King Kong gemeint, denn der King von Tulsa ist noch immer Sylvester Stallone. Der bekommt es in der dritten Staffel seiner Gangster-Serie jetzt mit skrupellosen Konkurrenten zu tun. „Tulsa King“ gehört zu den ersten Serien, die Paramount Plus zu bieten hatte, als der Streaming-Anbieter an den Start ging. Neben der Star-Power von Hauptdarsteller Sylvester Stallone konnte die Serie vor allem mit ihrem Gangster-Setting punkten. Die Story folgt dem ehemaligen Mafia-Boss Droid Manfredi. Nach einer mehrjährigen Haftstrafe versucht der Gangster, der auch als „The General“ bekannt ist, ein neues Imperium in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma aufzubauen. In den neuen Folgen wollen Droid und seine Familie Fuß im Alkoholgeschäft fassen, doch treffen sie dabei auf einen gnadenlosen Geschäftsmann und dessen Imperium. Alkoholunternehmer Jeremiah Dunmire, gespielt von „Terminator 2“-Schauspieler Robert Patrick, ist nicht begeistert von Droids Plänen und setzt alles daran, ihn und seine Familie aus dem Business zu drängen. Zur selben Zeit bröckeln auch noch die Allianzen zu anderen Mafia-Familien, und Droid sieht sich mit einer Überzahl an Feinden konfrontiert. Es ist Zeit zu teilen. Die Wölfe lauern von allen Seiten. Und was machen wir jetzt? Ich entferne ihm den Unterkiefer. Du bist ja doch ganz romantisch. Die Familie lässt kein Familienmitglied zurück. Das ist die vielleicht größte Chance meines Lebens, und sie birgt Gefahren. Ist das ein Geist? Ich wette, keiner hat diese Wendung kommen sehen. Aber es gibt nicht nur neue Rivalen, sondern auch neue Verbündete. Droids alter Knastkumpel Russell taucht in Tulsa auf. Zwar ist Russell auf Anweisung der Mafia-Familie aus New York gekommen, um Droid auszuschalten, doch schon der Trailer zeigt, dass die Freundschaft zwischen den beiden wohl stärker ist. Samuel L. Jackson spielt Russell und soll nicht nur Teil von Tulsa King werden, sondern bekommt mit Nola King auch bald seine eigene Serie im Universum. Doch zuerst geht es ab heute mit Staffel 3 von Tulsa King weiter. Die neuen Folgen gibt es auf Paramount. Neue Serien, Filme und Dokus gibt es bei uns jeden Tag. Um keine mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Dankeschön! Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebedjev. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV- Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.