Play
Foto: Paramount+
Bild: Tulsa King – S3 | Foto: Paramount+

Was läuft heute? | Tulsa King – S3

Der King im Business

In der dritten Staffel der Gangster Serie „Tulsa King“ versucht der ehemalige Mafiaboss Dwight Manfredi nun auch endlich im Alkoholgeschäft von Oklahoma Fuß zu fassen. Doch neben seinen einstigen Verbündeten wendet sich auch ein Geschäftsmann gegen ihn, der ein Monopol im Brennereibusiness hat.

Tulsa King — S3

In den ersten zwei Staffeln hat der ehemalige New Yorker Mafia Boss Dwight Manfredi versucht, in Tulsa ein neues Imperium aufzubauen. Nun will er in den neuen Folgen auch im Alkoholgeschäft Fuß fassen. Doch dem lokalen Geschäftsmann und Alkoholmogul Jeremiah Dunmire sind Dwights Expansionspläne ein Dorn im Auge und er setzt alles daran, Dwight und dessen Familie aus dem Geschäft zu drängen.

Wer ist Freund und wer Feind?

Gleichzeitig stellen sich Dwights Verbündete gegen ihn. Zur selben Zeit taucht ebenfalls sein alter Knastkumpel Russel auf, der ihn eigentlich ausschalten soll. Schauspiellegende Samuel L. Jackson spielt Russel und „Terminator 2“ Schauspieler Robert Patrick den Geschäftsmann Jeremiah Dunmire. Dwight Manfredi wird weiterhin von Sylvester Stallone verkörpert. Die neuen Folgen von „Tulsa King“ starten ab heute auf Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

