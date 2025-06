Unser Planet

Dieses Format hat so etwas, wie einen großen Bruder, denn im Jahr 2006 setzten die Macher der BBC-Serie “Planet Erde” neue Maßstäbe in der Naturdokumentation. 2019 brachte Netflix die Doku “Unser Planet” heraus, vier Jahre später dann die Fortsetzung. “Unser Planet” wurde — wie das Vorbild — mit modernster Technik produziert: Es wurden 4K-Ultra-HD-Kameras, Slow-Motion-Kameras, Zeitraffer-Kameras, Restlicht-Kameras und Drohnen benutzt, die es beim Start der Dreharbeiten zur Vorbild-Doku im Jahr 2006 noch gar nicht gegeben hatte. So konnten Tiere unbemerkt bebachtet werden, Orcas zum Beispiel dabei, wie sie ausgefeilte Jagdtechniken anwenden.

Vielfalt der Lebensräume

Jede einzelne Folge von “Unser Planet” zeigt, wie schön und vielfältig der Erdball ist. Und jede Episode widmet sich einem anderen Lebensraum. So gibt es etwa Eiswelten, Dschungel und Küstenmeere zu entdecken. In jeder Folge steckt zudem auch eine wichtige Botschaft — welche genau das ist, das erfahrt Ihr auf Netflix, denn Ihr könnt “Unser Planet” und “Unser Planet II” dort jetzt anschauen.

