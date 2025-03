Unter Orcas

Die Sängerin Sarah Connor und die Unterwasserkamerafrau Christina Karliczek zeigen in der Dokumentation „Unter Orcas“ das Leben von Orcas, auch bekannt als Schwertwale. Die beiden Frauen zeigen, was an den Meeressäugern besonders ist und warum sie in Gefahr sind. Orcas sind nicht nur talentierte Jäger, sondern auch Familienwesen mit ganz viel Empathie. Ihr könnt „Unter Orcas“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Boneyard

In dem Film „Boneyard“ spielen unter anderem 50 Cent und Mel Gibson mit. Es geht um einen Serienmörder, der gesucht wird, nachdem in der Wüste von Nevada Skelette von elf Frauen gefunden werden. Der FBI-Agent Petrovick soll zusammen mit der Polizei von Albuquerque die Suche anführen. Der Film basiert auf einem wahren Fall aus dem Jahr 2009, der damals als „West Mesa Murders“ durch die Medien ging. „Boneyard“ könnt ihr jetzt bei WOW schauen.

Nachtschicht — Der Unfall

„Der Unfall“ ist eine neue Folge der gesellschaftskritischen Krimi-Reihe „Nachtschicht“. In dieser Folge soll der Iraner Joon Rostami aus Deutschland abgeschoben werden. Während seiner Festnahme schnappt er sich die Waffe von einem Polizisten. Die Lage eskaliert und er wird von einer Polizistin erschossen. Die Ermittler müssen jetzt herauszufinden, ob es Notwehr oder eiskalter Mord war. Ihr könnt „Nachtschicht — Der Unfall“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

