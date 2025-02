Wahlsendung

Die ARD berichtet in ihrer „Wahlsendung“ ab 17:10 Uhr über die Bundestagswahl. Ab 18 Uhr gibt es erste Prognosen und Hochrechnungen und ab 20:00 Uhr kommt dann wie gewohnt die Tagesschau. Nach der Tagesschau geht es weiter mit der „Berliner Runde“. Hier werden die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der Parteien interviewt, die es in den neuen Bundestag geschafft haben. Ihr könnt die „Wahlsendung“ in der ARD oder in der ARD-Mediathek verfolgen. Solltet ihr die Berichterstattung verpassen, könnt ihr euch die „Tagesschau“ und die „Berliner Runde“ auch noch im Nachhinein in der ARD-Mediathek anschauen.

1923 — Staffel 2

„1923“ ist ein Spin-off der Erfolgsserie „Yellowstone“ und spielt in den 1920er Jahren. In beiden Serien geht es um die Familie Dutton, die im Besitz der größten Ranch Nordamerikas ist. Sie stecken gerade in finanziellen Problemen. Sollten sie ihre Schulden nicht bezahlen können, werden sie ihre Farm für immer verlieren. Die zweite Staffel von „1923“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ schauen.

Repo! The Genetic Opera

„Repo! The Genetic Opera“ war ursprünglich nur ein Kurzfilm. Doch anscheinend konnte dieser genug Menschen begeistern, um die Finanzierung eines Langfilms zu sichern. Der Film spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der eine Pandemie bei vielen Menschen für Organversagen sorgt. Eine Firma fängt an Organe zu verkaufen, die man auch in Raten abbezahlen kann. Sie holen sich allerdings die Organe von ihren Klienten und Klientinnen zurück, die ihre Raten nicht bezahlen können. Ihr könnt die schaurige Rockoper „Repo! The Genetic Opera“ jetzt bei MUBI schauen.

