Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

In der heutigen Folge stellen wir uns mit Daniel Craig zum dritten Mal die Frage: Wer hat's getan? Denn auf Netflix ermittelt Meisterdetektiv Benoit Blanc in einem neuen Fall. Mit den beiden Knives Out Filmen hat Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson nicht nur eine tolle und spannend geschriebene Hommage an Krimi-Klassiker wie die Miss Marple-Filme oder Mord im Orient Express geschaffen, sondern auch Schauspieler Daniel Craig eine neue ikonische Rolle nach seinen Tagen als James Bond verschafft. Als Meisterdetektiv Benoit Blanc hat er in der Vergangenheit schon den Mord an einem Krimibuchautor und die Machenschaften eines skrupellosen Milliardärs aufgedeckt. In seinem neusten Fall im Film „Wake Up Dead Man" verschlägt es Blanc in eine kleine Gemeinde in Upstate New York, in der ein unmöglicher Mord an einem Priester begangen wurde. Was wie ein Wunder aussehen sollte, ist nur ein Mord. Doch dahinter versteckt sich ein viel, viel größerer Plan. Um diesen Fall zu verstehen, muss man den Mythos erkennen, der hier offenbar erschaffen wurde. Ein Mann hält eine Predigt. Dann betritt er vor den Augen aller eine nach allen Seiten geschlossene Kamera. Und nur 30 Sekunden später liegt der Tod am Boden. Das Paradestück eines unmöglichen Verbrechens. Der Hauptverdächtige ist der junge Reverend Judd Duplantiscy, der in der Vergangenheit schon öfter Streit mit Monseigneur Wicks hatte und auch als aggressiv gilt. Doch Blanc vermutet, dass mehr hinter dem Fall steckt und beschließt, zusammen mit Polizistin Geraldine Scott den Täter zu überführen. Denn der junge Reverend ist bei genauerer Betrachtung nicht der Einzige mit einem Motiv. Was zur Hölle ist passiert? Alle denken, ich war's nicht. Das geht weit über normale Polizeiarbeit hinaus. Das ist etwas, das auch mir noch nicht widerfahren ist. Das Paradestück eines unmöglichen Verbrechens. Der Fall ist lösbar, oder? Oh, ich bin außerstande, einen Fall nicht zu lösen. Sie werden sehen, das macht Spaß. Neben dem Mysterium rund um den Mordfall geht es auch wieder mit viel Witz und Charme zur Sache, was natürlich wieder an Rian Johnsons Drehbuch und Daniel Craig in seiner Rolle als Benoit Blanc liegt. Wie es sich mittlerweile für einen Film aus der Knives Out-Reihe gehört, ist der komplette Cast mit unglaublich vielen großen Namen besetzt. So spielen unter anderem Glenn Close, Josh O'Connor, Mila Kunis und Andrew Scott mit. Den spannenden Krimi „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" gibt es für euch aktuell im Streaming-Angebot von Netflix.