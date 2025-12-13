Play
Foto: Netflix
Bild: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Netflix

Was läuft heute? | Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Ein unmöglicher Mord?

Im dritten Film der „Knives Out“-Reihe muss Meisterdetektiv Benoit Blanc den Mord an einem Priester aufklären. Hauptverdächtiger ist ein junger Reverend, der den Mord durch eine verschlossene Tür begangen haben soll.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Im neuesten Fall der beliebten „Knives Out“-Reihe verschlägt es den Südstaaten-Meisterdetektiv Benoit Blanc in eine kleine Gemeinde, in der ein Priester auf mysteriöse Art und Weise in einem verschlossenen Raum ermordet wurde. Der Hauptverdächtige, ein junger Reverend mit Aggressionsproblemen, beteuert jedoch seine Unschuld. Zusammen mit der Polizistin Geraldine Scott beginnt Blanc, den Fall zu untersuchen und stößt auf ein viel größeres Mysterium.

„Whodunit“ mit Starbesetzung

Wie auch schon in den beiden ersten Filmen der Reihe führte Ryan Johnson Regie und schrieb das Drehbuch. Zudem ist auch „James Bond“-Schauspieler Daniel Craig wieder als Benoit Blanc besetzt. An dessen Seite sind unter anderem Stars wie Mila Kunis, Glenn Close und Josh O’Connor zu sehen. Den Krimi „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ gibt es im Abo von Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

