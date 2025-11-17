Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo liebe Streaming-Fans, es ist Montag, der 17. November. Heute könnt ihr in unserer Streaming-Empfehlung in die Gefühlswelt der Tiere abtauchen und ihre Superkräfte entdecken. So richtig werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was Tiere genau fühlen. Aber auch wenn man die Gedanken der Tiere nicht lesen kann, kann man, wenn man ganz genau hinguckt, schon ein bisschen erahnen, wie die Gefühls- und Lebenswelt von Tieren aussieht. Und genau das macht die Doku „Was Tiere fühlen“. Sie wirft einen Blick auf Tiere und ihre ungewöhnlichen Sinne und Fähigkeiten. Überall auf der Erde erleben Tiere ihre Umgebung auf eine Weise, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Sie sehen Farben, die wir nicht erkennen können. Sie hören Geräusche, die wir nicht erfassen. Ihre Sinne sind oft viel feiner als unsere. Wenn wir herausfinden wollen, was Tiere denken oder fühlen, vergleichen wir sie oft mit uns selbst. Das ergibt allerdings nie wirklich Sinn, denn die meisten Tiere nehmen ihre Umwelt ganz anders wahr als wir. Lachse zum Beispiel haben einen ausgeprägten Geruchssinn und Seekühe überraschend feinfühlige Tastorgane. Aber es geht auch noch verrückter: Die Arme eines Oktopuses können nicht nur tasten und greifen, sondern auch schmecken. Natürlich nimmt man die Welt ganz anders wahr, wenn nicht die Augen das primäre Sinnesorgan sind. Es gibt aber auch viele Tiere, für die sind eben die Augen das primäre Sinnesorgan. Aber auch sie nehmen die Welt manchmal anders wahr als wir. Chamäleons zum Beispiel haben zwei unabhängig voneinander bewegliche Augen. Mit ihnen haben sie einen Rundumblick von fast 360 Grad und eine sehr gute Tiefenwahrnehmung. Der Steinadler hat einen zusätzlichen Photorezeptor, der auf ultraviolettes Licht reagiert. Damit erkennt er Spuren, die für andere unsichtbar sind. Warum können manche Tiere im Dunkeln sehen, während andere sich mit ihrem Geruchssinn orientieren? Und wie schaffen es einige, selbst sehr schwache elektrische Felder oder Druckveränderungen zu spüren? Weltweit laufen Studien, um diese Rätsel zu lösen. Wie nehmen Tiere ihre Umgebung wahr? Vier Episoden gibt es in der Reihe „Was Tiere fühlen“. In jeder Folge geht es um einen Sinn. Folge 1 thematisiert den Sehsinn. In Folge 2 geht es um den Gehörsinn. In Folge 4 um den Geruchs- und Geschmacksinn. Und Folge 5 widmet sich dem Tast- und Gefühlssinn, der bei den Menschen nicht so ausgeprägt ist wie bei einigen Tierarten. Der Hai zum Beispiel hat ein Seitenlinienorgan, mit dem er die feinsten Druckunterschiede und Bewegungen im Wasser wahrnehmen kann. Für die Doku-Reihe wurden die Tiere nicht nur beobachtet. Mithilfe modernster Forschungstechnologien haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Sinne der Tiere entschlüsselt. Wenn ihr auch in die Gefühlswelt der Tiere abtauchen wollt, warten alle Folgen der Dokumentation „Was Tiere fühlen“ ab jetzt in der arte Mediathek auf euch. Das war unser Streaming-Tipp zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu folgen. Dann landet die neue Folge morgen direkt in eurem Feed. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Jonas Nikolik. Audio-Produktion: Stanley Waldauf. Ich bin Imke Zimmermann. Wir hören uns. Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.