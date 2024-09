Wunderland — Vom Kindheitstraum zum Welterfolg

Schon im Kinderzimmer haben die Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit kleine Welten zu Leben erweckt. Inzwischen ist ihre Modelleisenbahnanlage „Miniatur Wunderland“ Weltrekordhalter und lockt über 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr nach Hamburg. Die Doku „Wunderland — Vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ nimmt uns mit zur Entstehung und dem Weiterbau der kleinen Landschaften. Ihr findet die Doku ab heute auf Prime Video.

Das Haus der Regierung

1929 ließ Stalin direkt gegenüber vom Kreml ein riesiges Haus mit über 500 Wohnungen bauen. Hierher durfte die Elite des Landes wohnen und es war jahrelang ein Symbol der Macht. Für die Doku „Das Haus der Regierung“ hat Filmemacherin Christiane Büchner zahlreiche Zeitzeuginnen und Nachkommen der Bewohner interviewt, die von ihren Erinnerungen erzählen. Das Ergebnis seht ihr ab heute bei filmfriend.

Wildes Indien

Egal, ob im Himalaya oder in der trockenen Wüste von Indien: Die Tierwelt hat es in den extremen Bedingungen in Indien nicht leicht. Ständig tobt der Kampf um Nahrung, Territorium und Wasser. Dazu macht es auch der Mensch den Tieren nicht leicht und nimmt ihnen immer mehr Lebensraum weg. In drei Teilen zeigt die Doku „Wildes Indien“ das Leben und Kämpfen der Tierwelt. Ihr könnt die Folgen ab heute in der Arte-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

