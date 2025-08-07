Hinein in das nächste Mysterium

Wer gedacht hat, dass nach dem Staffelfinale der ersten Season etwas Ruhe an der Nevermore Academy einkehrt, kennt „Wednesday“ schlecht. Die neue Staffel knüpft direkt an die Ereignisse aus Staffel 1 an. Unsere Lieblingsschülerin mit der Vorliebe fürs Makabre kehrt zurück an die Schule und landet sofort im nächsten düsteren Abenteuer.

Diesmal scheint der Fall besonders gefährlich und auch persönlich zu werden. Er betrifft nicht nur die Schule, sondern könnte auch mit Wednesday Addams selbst zu tun haben — und mit den dunklen Abgründen ihrer Familiengeschichte. Denn immer wieder wird Wednesday von Visionen heimgesucht, in denen ihre Freundin Enid stirbt und sie an dem Tod schuld ist.

„Wednesday“: Freunde, Feinde, ein bisschen Gefühl

Zwar gibt sich Wednesday wie immer kühl und unbeteiligt, doch auch sie ist nicht aus Stein. Mit Werwolf-Freundin Enid an ihrer Seite zeigen sich in den neuen Folgen auch ungeahnt warme Momente, aber natürlich immer noch mit dem typischen Wednesday-Touch.

Die Handschrift von Tim Burton bleibt auch in der zweiten Staffel klar erkennbar: düstere Farben, schräge Figuren und ein sarkastischer Ton. Und auch der Cast kann sich definitiv sehen lassen: Neben Jenna Ortega, Emma Myers und Catherine Zeta-Jones dürfen wir uns über einige prominente Gäste freuen, unter anderem Steve Buscemi und Lady Gaga.

Die ersten vier Folgen der zweiten Staffel „Wednesday“ findet ihr jetzt bei Netflix. Wer auf ein Binge-Abenteuer gehofft hat, muss sich aber etwas gedulden. Den zweiten Teil der neuen Staffel gibt’s dann erst im September.

