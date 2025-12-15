Play
Bild: Hallgrim Haug / Netflix
Bild: Hallgrim Haug / Netflix

Was läuft heute? | Weihnachten zu Hause

Wiedersehen mit Johanne

In der dritten Staffel der Serie „Weihnachten zu Hause“ möchte Johanne Weihnachten für sich zurückgewinnen und eigene Traditionen etablieren.

Weihnachten zu Hause

Die Serie „Weihnachten zu Hause“ überrascht fünf Jahre nach der Veröffentlichung von Staffel zwei mit einer neuen Staffel. Im Mittelpunkt steht die inzwischen 35-jährige Johanne, die als Krankenschwester in einem norwegischen Krankenhaus arbeitet. Nachdem Johanne in Staffel eins notgedrungen auf Partnersuche gegangen ist, um eine Lüge aufrechtzuerhalten, ist Einiges passiert. Um eine Begleitung für das Weihnachtsessen mit ihrer Familie zu finden, hatte Johanne verschiedene Männer kennengelernt, sich verliebt und auch wieder getrennt.

In Staffel drei ist Johanne wieder Single und hat erstmal genug von der Liebe. Zum Glück fallen ihr genügend Dinge ein, mit denen sie sich von ihrer letzten Trennung ablenken kann: Ihr neuer Job und ihre Familie, die ständig ihre Hilfe braucht.

Heiligabend mit Hindernissen

Nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre möchte Johanne sich Weihnachten zurückerobern und lädt ihre Familie an Heiligabend zu sich ein. Ob diesmal alles reibungslos verläuft? Gleichzeitig kommt mit der Vorweihnachtszeit auch ihr Wunsch nach einer Partnerschaft wieder auf. Und so stürzt sich Johanne zurück in die chaotische Dating-Welt und merkt schnell, dass sich die Regeln ganz schön verändert haben. Die dritte Staffel der Serie „Weihnachten zu Hause“ findet ihr auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen