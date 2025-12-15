Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen, liebe Streaming-Fans! Heute ist Montag, der 15.12. Und wer Mitte Dezember noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, kann sich mit dem heutigen Tipp auf jeden Fall eine Ladung Weihnachtsfeelings abholen. Die norwegische Dramedy-Serie „Weihnachten zu Hause“ geht in die dritte Staffel. In Staffel 1 und 2 haben wir die 30- jährige Johanne kennengelernt, die in einem norwegischen Krankenhaus arbeitet. Wie so viele leidet auch sie unter dem Erwartungsdruck ihrer Familie, vor allem wenn es um das Thema Partnerschaft geht. Sie hat nämlich keinen, und das wird besonders oft beim Weihnachtsessen mit der Verwandtschaft zum Thema. Deswegen hat Johanne in Staffel 1 einfach einen Freund erfunden. Die Lüge fällt ihr auf die Füße, als ihre Mutter sie bittet, ihren Freund an Weihnachten mitzubringen. Und so stürzt sich Johanne ins Dating-Leben. Schließlich muss ein Freund her. Sie lernt verschiedene Männer kennen, erlebt Pleiten, verliebt sich und geht Beziehungen ein. In der neuen Staffel „Weihnachten zu Hause“ ist Johanne wieder Single. Sie ist inzwischen Mitte 30 und nach ihrer letzten Trennung so gar nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Um sich von ihrem verkorksten Dating-Leben abzulenken, stürzt sich Johanne in die Probleme anderer. Ihre Familie kann ihre Unterstützung gut gebrauchen, und auch ihre neue berufliche Position verlangt Johanne viel ab. Doch dann fängt sie an, sich wieder nach einem Partner zu sehnen, und außerdem steht Weihnachten vor der Tür. „Du bist also Single?“ „Ja, ich meine, sehe ich so aus?“ „Ja.“ „Okay, fangen wir mit den Dates an, denn ich hatte jede Menge Dates, und einer war perfekt. Es war so schön, und jetzt ist es vorbei, und das tut weh. Ich möchte Weihnachten für mich zurückgewinnen.“ „Wollen wir nicht lieber bei mir feiern?“ „Ja, absolut. Let’s go. Da müssen neue Leitungen rein. Brauche ich jetzt eine ganz neue Küche? Aber die ganze Familie kommt doch zu mir an Heiligabend.“ Ihr habt es gehört: Ein Wasserschaden in Johannes Küche bringt ihre ganzen Pläne ins Wanken. Und auch der Fakt, dass Johannes Eltern nicht mehr zusammenleben, beschäftigt sie sehr. Trotz all dem Chaos wagt sie sich zurück ins Dating-Leben. Dabei muss sie feststellen, dass sich die Regeln seit ihren letzten Dates ganz schön verändert haben. „Ich habe verdammt viel Verantwortung. Wer von uns hält denn die Familie zusammen? Weißt du noch, als wir das in der Küche geflochten haben mit Mama? Die Dinge sind nun mal nicht mehr so wie immer. Vielleicht solltest du dir eine eigene Tradition suchen.“ „Ich freue mich, dass du mir geschrieben hast. Dass ich ein Date hatte, ist ewig her. Aber das hier ist gar kein Date.“ „Hi.“ „Hey.“ „Denn ich werde mich an dich verlieben.“ „Du hast ihn geghostet.“ „Ich weiß. Und das ist noch eine Stufe schlimmer als schlimm. Ich weiß.“ Johanne lernt neue Männer kennen und trifft, wie soll es auch anders sein, natürlich auch auf Verflossene. Wird sie dieses Weihnachtsfest mit einem Partner an ihrer Seite verbringen? Und ist das überhaupt noch das, was sie will? Dass Johannes Geschichte weitererzählt wird, kam für viele Fans der Serie überraschend. Die ersten beiden Staffeln wurden bereits 2019 und 2020 veröffentlicht. Jetzt, fünf Jahre später, geht Johannes Suche nach der Liebe in eine neue Runde. Johanne wird dabei weiterhin von der norwegischen Schauspielerin Ida Elisbroch verkörpert. „Weihnachten zu Hause“ findet ihr auf Netflix. Das war unser Tipp zum Wochenstart. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört doch morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer oder Apple Podcasts. Und könnt uns dort auch überall kostenlos abonnieren. Skript und Tipp kommen heute von Finesse Schüppe, Audioproduktion Stanley Baldauf. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.