Was läuft heute? | Weltspiegel-Doku: Chinas Gen Z: Aus der Traum von der goldenen Zukunft?, Little Wing, Inglourious Basterds

Chinas Gen Z: Aus der Traum von der goldenen Zukunft?

In der Weltspiegel-Doku „Chinas Gen Z: Aus der Traum von der goldenen Zukunft?“ geht es um die chinesische Wirtschaft und darum, was die mit der jungen Generation in China macht. Der Generation Z in China wurde immer gesagt, dass sie sich nur anstrengen müsse und dann alles erreichen könne. Seitdem die Wirtschaft in China jedoch ins Stocken geraten ist, stimmt das nicht mehr. Denken junge Chinesen heute anders und gibt es für sie wichtigere Dinge als Arbeit? Die Weltspiegel-Doku „Chinas Gen Z: Aus der Traum von der goldenen Zukunft?“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

Little Wing

Kaitlyns Eltern lassen sich in dem Film „Little Wing“ scheiden. Um ihr Haus zu retten, klaut Kaitlyn die wertvolle Brieftaube von dem Taubenzüchter Vari. Der Plan geht auf — sie verkauft den Vogel an eine russische Brieftaubenmafia und bekommt genug Geld, um die Hypothek für das Haus zu bezahlen. Doch Vari findet heraus, was Kaitlyn getan hat. Anstatt zu ihren Eltern zu gehen, zeigt er Kaitlyn, wie man Tauben züchtet, und versucht, mit ihrer Hilfe seine Taube wiederzufinden. „Little Wing“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ streamen.

Inglourious Basterds

In dem Film „Inglourious Basterds“ machen acht Juden Jagd auf Nazis. Wenn ihr neuester Coup gelingt, könnten sie nicht nur hochrangige Nazi-Funktionäre ausschalten, sondern vielleicht sogar Adolf Hitler höchstpersönlich. Um ihren Plan durchzuziehen, brauchen sie allerdings die Hilfe der deutschen Schauspielerin Bridget von Hammersmark. Ihr könnt „Inglourious Basterds“ jetzt auf Prime Video gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.