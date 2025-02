When They See Us

In der Miniserie „When They See Us“ geht es um die Central Park Five. Ihre Geschichte beginnt im Jahr 1989: Ein Frau wird im Central Park vergewaltigt. Fünf schwarze Jugendliche werden für die Tat verurteilt, obwohl es keine konkreten Beweise für ihre Schuld gibt. Die Serie erzählt ihre Geschichte über einen Zeitraum von 25 Jahren. Sie zeigt das Verhör, die Gerichtsverhandlung, ihre Zeit im Gefängnis und die schwierige Zeit nach der Freilassung. Die Miniserie „When They See Us“ könnt ihr auf Netflix schauen.

Green Book

Don Shirley ist ein begnadeter Pianist. In dem Film „Green Book“ soll er eine Konzerttour in den Südstaaten absolvieren. Es gibt nur ein Problem: Don Shirley ist schwarz und gerade in den Südstaaten werden Schwarze in den 60er Jahren noch immer stark diskriminiert und auch nicht selten angegriffen oder umgebracht. Tony Lip soll ihn auf der Reise als Fahrer begleiten und ihn beschützen. Am Anfang hat Tony selbst noch Vorurteile, doch mit der Zeit freunden sich die beiden an. „Green Book“ gibt es auf dem Prime Video Kanal Lionsgate+ zu sehen.

Schwarze Adler

„Schwarze Adler“ ist eine Dokumentation, in der es um Rassismus im deutschen Fußball geht. Ehemalige und aktive Fußballspieler:innen packen aus. Sie sprechen über ihre eigenen Erfahrungen aber auch über systematische Probleme. Die Doku zeigt auch, wie Zuschauer, Medien und die deutsche Gesellschaft mit dem Thema Rassismus im Fußball umgehen. Ihr könnt „Schwarze Adler“ in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung sehen.

