Cate Blanchett spielt in der Thrillerserie „Disclaimer“ eine Frau, die ein Buch findet. Nicht sonderlich unüblich — bis sie feststellt, dass das Buch ihre eigene Geschichte erzählt. Und nicht nur die Vergangenheit spielt eine Rolle — auch ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Am Ende geht es in dem Buch nämlich sogar um ihren Tod. Um mehr über den Roman herauszufinden, macht sie sich auf die Suche nach dem Autor des mysteriösen Buchs. „Disclaimer“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

An ihrer Stelle

Es ist das Jahr 1955 in Chile. María Carolina Geel tötet in dem Film „An ihrer Stelle“ mitten am Tag ihren Geliebten in einem gut besuchten Restaurant. Die Gerichtssekretärin Mercedes ist fasziniert von dem Fall. Sie bekommt schließlich die Gelegenheit, die Wohnung der Mörderin zu besuchen. Das Interesse für den Fall wird langsam zur Obsession. Sie verbringt immer mehr Zeit in dem Apartment und versucht sich in María Carolina Geel hineinzuversetzen. „An ihrer Stelle“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Love Sucks

In der Vampir-Serie „Love Sucks“ verliebt sich der Vampir Ben in Zelda, die aus einer Vampirjäger-Familie kommt. Obwohl ihre Familien verfeindet sind, wollen die beiden ihre Liebe nicht aufgeben. Sie sind unsterblich ineinander verliebt und schrecken vor nichts zurück, um beieinander bleiben zu können. Ihr könnt „Love Sucks“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

