Play
Bild: netflix / Qui_a_tue_les_Expos_de_Montreal_00_01_27_22.png
Bild: Who killed the Montreal Expos? | Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Was läuft heute? | Who killed the Montreal Expos?

Das Ende eines Baseballwunders

„Who killed the Montreal Expos“ ist eine Sportdokumentation über das plötzliche Ende von Kanadas erstem professionellem Baseball-Team. Sie löst das anhaltende Rätsel, wie es so abrupt zu Ende ging.

Who killed The Montreal Expos

Die Montreal Expos waren Kanadas erstes Major-League-Baseball-Team und der ganze Stolz von Québec. Mitte der 1990er Jahre spielen sie ihre beste Saison und gelten 1994 sogar als das stärkste Team der Liga. Baseball wurde so in Montreal vom Sport zum echten Lebensgefühl. Nach Feierabend ging es für die Fans ins Stadion, wo die Spieler gefeiert wurden wie Popstars. Die ganze Stadt fieberte mit jedem Pitch.

Aus und vorbei

Von einen Tag auf den anderen Tag ist plötzlich schluss. Finanzielle Probleme, Rückschläge und umstrittene Entscheidungen führen zum plötzlichen Aus der Mannschaft. Mit dem Ende der Expos verschwindet auch ein Stück Stadtidentität.
Zwei Jahrzehnte später bleibt die Trauer über den Verlust bestehen und eine Frage verfolgt Montreal bis heute: Wer ist schuld am Untergang des Teams? Die Dokumentation lässt ehemalige Spieler, Journalisten und Fans zu Wort kommen und zeigt, dass die Antwort komplexer ist, als man denkt.

„Who Killed the Montreal Expos?“ ist eine spannende Sportdokumentation mit Krimi Feeling und auf Netflix zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen