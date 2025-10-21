Who killed The Montreal Expos

Die Montreal Expos waren Kanadas erstes Major-League-Baseball-Team und der ganze Stolz von Québec. Mitte der 1990er Jahre spielen sie ihre beste Saison und gelten 1994 sogar als das stärkste Team der Liga. Baseball wurde so in Montreal vom Sport zum echten Lebensgefühl. Nach Feierabend ging es für die Fans ins Stadion, wo die Spieler gefeiert wurden wie Popstars. Die ganze Stadt fieberte mit jedem Pitch.

Aus und vorbei

Von einen Tag auf den anderen Tag ist plötzlich schluss. Finanzielle Probleme, Rückschläge und umstrittene Entscheidungen führen zum plötzlichen Aus der Mannschaft. Mit dem Ende der Expos verschwindet auch ein Stück Stadtidentität.

Zwei Jahrzehnte später bleibt die Trauer über den Verlust bestehen und eine Frage verfolgt Montreal bis heute: Wer ist schuld am Untergang des Teams? Die Dokumentation lässt ehemalige Spieler, Journalisten und Fans zu Wort kommen und zeigt, dass die Antwort komplexer ist, als man denkt.

„Who Killed the Montreal Expos?“ ist eine spannende Sportdokumentation mit Krimi Feeling und auf Netflix zu sehen.

