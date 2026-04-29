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Bild: Widow’s Bay | Foto: Apple TV

Was läuft heute? | Widow’s Bay

Horror, aber in lustig

Die Serie „Widow’s Bay“ kombiniert Horror, Comedy und Mystery. Sie spielt auf einer abgelegenen Insel in Neuengland, auf der es nicht mit rechten Dingen zuzugehen scheint.

Widow’s Bay

Die Bewohner und Bewohnerinnen von Widow’s Bay sind davon überzeugt, dass auf ihrer Insel Übernatürliches vor sich geht. Doch der Bürgermeister Tom Loftis glaubt nicht an die Geschichten, die man sich auf der Insel erzählt. Außerdem will er sich nicht von seinem Plan abbringen lassen, die Insel in einen attraktiven Urlaubsort zu verwandeln. Als die ersten Touristinnen und Touristen ankommen, stellt sich allerdings heraus: Die Insel ist tatsächlich verflucht und Toms Projekt droht zu scheitern.

Horror, Comedy, Mystery

Die Serie kombiniert, was scheinbar nicht zusammengehört: die Genres Horror, Comedy und Mystery. Für Drehbuchautorin Katie Dippold ist dieser Mix nichts Neues. Zuletzt erschien die Horrorkomödie „Geistervilla“ (2023) aus ihrer Feder. Einer der Produzenten ist Matthew Rhys, der auch die Hauptrolle von Bürgermeister Tom Loftis übernimmt.

„Widow’s Bay“ könnt ihr jetzt bei Apple TV schauen.

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