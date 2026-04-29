Widow’s Bay

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Dienstag, der 28. April, und heute haben wir mal wieder einen Dokutipp für euch dabei. Vom Sofa aus könnt ihr euch heute in die weite afrikanische Savanne begeben, denn einer der berühmtesten Nationalparks der Welt feiert seinen 100. Geburtstag. Der Krüger Nationalpark in Südafrika ist eines der bekanntesten Naturschutzgebiete der Welt. Fast zwei Millionen Hektar Savanne, Busch und Flussufer sowie eine Tierwelt, die ihresgleichen sucht. Seit 1926 steht das Gebiet unter Schutz, und zum 100. Jubiläum macht sich Dirk Steffens für die ARD auf den Weg dorthin.

Viele kennen Steffens noch aus der ZDF-Reihe „Terra X“, die er von 2008 bis 2022 präsentiert hat. Jetzt ist er das neue Gesicht der ARD-Naturfilmreihe „Erlebnis Erde“. Wilde Tiere dort zu beobachten, wo sie zu Hause sind, macht glücklich. Mein Name ist Dirk Steffens, und es gibt etwas zu feiern: 100 Jahre Krüger Nationalpark. Im Krüger Park beobachtet Steffens Elefanten, Löwen und Nashörner aus nächster Nähe. Er trifft Ranger, Tierärzte und Mitglieder der Makuleke Community – alles Menschen, die den Park seit Jahrzehnten schützen, gestalten und auch weiterentwickeln.

Die Doku verbindet spektakuläre Naturaufnahmen mit den aktuellen Fragen des modernen Naturschutzes. Wie gelingt es, ein solches Schutzgebiet über ein Jahrhundert am Leben zu halten, und was bedeutet das für die Zukunft der Biodiversität? Der Krüger Nationalpark ist eine sichere Heimat für die wilden Tiere Afrikas. Zu Fuß wird die Wildnis zum echten Abenteuer. Ohne erfahrenen Ranger an der Seite sollte man hier besser nicht rumlaufen.

Mittendrin statt nur dabei: „100 Jahre Krüger Park“ mit Dirk Steffens ist kein reines Tierporträt, sondern auch eine Auseinandersetzung damit, wie Naturschutz heute funktioniert und warum er dringlicher ist denn je. Die Doku findet ihr ab sofort in der ARD Mediathek. Das war unser Streaming-Tipp für heute.

Wenn ihr noch mehr über Tier- und Naturschutz erfahren wollt, dann empfehle ich euch eine aktuelle Folge unseres Podcasts „Mission Energiewende“. Täglich sterben nämlich bis zu 150 Arten aus. Aber irgendwie interessiert sich dafür kaum jemand. Dafür gibt es sogar einen Namen: das Shifting Baseline Syndrome. Das bedeutet so viel, dass wir uns nach und nach an schlechtere Umweltbedingungen gewöhnen und dass täglich Tierarten von diesem Planeten verschwinden. Das halten wir dann irgendwann für ganz normal.

Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann klickt doch auf den Link zum Podcast „Mission Energiewende“ in den Shownotes. Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion: Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen!

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.