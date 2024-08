Wunderschön

Sonja (Karoline Herfurth) erkennt nach zwei Schwangerschaften ihren Körper nicht mehr und fühlt sich mit allem alleingelassen. Ihre Schwägerin Julie (Emilia Schüle) versucht währenddessen ihren Körper in die Schönheitsideale der Mode-Industrie zu zwängen. Das sind nur zwei der zusammenhängenden Geschichten, die der Episodenfilm „Wunderschön“ erzählt. Ihr findet den Film ab heute bei Netflix.

Ali

Als der Boxer Cassius Clay (Will Smith) sich 1964 den Weltmeistertitel holt, liegt ihm die Welt zu Füßen. Doch der Champion macht sich mit der Konvertierung zur Nation of Islam und der Weigerung, in den Krieg zu ziehen, schnell unbeliebt. Ihm wird sogar der Weltmeistertitel entzogen. Doch das hält Clay, der sich inzwischen Mohammad Ali nennt, nicht lange auf. Er will sich den Titel zurückholen. Das Biopic „Ali“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Schweiß und Tränen — Unerwünschte Stars des DDR-Sports

Sportstars wir Katarina Witt repräsentieren die Sportler-Nation DDR bei internationalen Wettbewerben. Doch viele Disziplinen werden in der DDR nicht gefördert, zum Beispiel Tennis. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Karrieren und Träume der Sportlerinnen und Sportler. Die Doku „Schweiß und Tränen — Unerwünschte Stars des DDR-Sports“ könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.