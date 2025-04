You

Joe Goldberg ist zurück und diesmal geht es nicht nur um Liebe und Besessenheit, sondern auch um seine eigene dunkle Vergangenheit. Nach seinem Umzug nach New York lebt er nun mit Kate zusammen, doch hier merken alle langsam, dass hinter der charmanten Fassade von Joe mehr steckt als nur ein harmloser Bücherwurm. Die Jagd auf ihn ist eröffnet, und diesmal scheint es keinen Ausweg mehr zu geben. Die neue Staffel „You“ könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

Étoile

Das Ballett steckt in der Krise. Zumindest bei zwei der renommiertesten Companys in Paris und New York. Um frischen Wind in ihre Ensembles zu bringen und das Publikum zurückzugewinnen, schmieden die beiden Direktoren Jack und Geneviève einen Plan: Sie tauschen ihre Tänzerinnen und Tänzer aus. Doch das sorgt auf und hinter der Bühne für viel Chaos und Turbulenzen. Die erste Staffel „Étoile“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

I Know Your Soul

In Sarajevo springt ein 15-jähriger Junge von einem Wohnblock in den Tod und die Staatsanwältin Nevena Murtezić übernimmt die Ermittlungen. Dabei stellt sie aber auch fest, dass ihre eigene Familie da mit drin hängt. Denn ihr Sohn Dino ist mit dem toten Jungen auf die gleiche Schule gegangen. Die Serie „I Know Your Soul“ könnt ihr ab heute in der Arte-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.