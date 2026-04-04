Your Friends and Neighbors

Auf den ersten Blick ist alles makellos: gepflegte Gärten, luxuriöse Häuser und eine Nachbarschaft, in der man sich freundlich zulächelt. Doch in der zweiten Staffel von „Your Friends and Neighbors“ zeigt sich schnell, dass hinter dieser Fassade mehr steckt als nur ein bisschen Klatsch und Tratsch.

Im Zentrum steht Andrew Cooper, gespielt von Jon Hamm. Einst erfolgreicher Finanzmogul, kämpft er nach persönlichem und beruflichem Absturz darum, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch seine Entscheidungen, unter anderem Nachbarn professionell zu beklauen, ziehen immer größere Kreise und bleiben nicht ohne Folgen für sein Umfeld.

Zwischen Hecke und Hochglanzküche

In der zweiten Staffel entstehen neue Allianzen, während alte Geheimnisse ans Licht kommen und die Grenzen zwischen Freundschaft, Neid und Verrat zunehmend verschwimmen. Während Andrew sich tiefer in ein Geflecht aus Lügen und Intrigen verirrt, geraten auch die Menschen um ihn herum unter Druck.

Neben Jon Hamm überzeugen auch Amanda Peet und Olivia Munn, deren Figuren in der neuen Staffel deutlich an Tiefe gewinnen. Die Serie verbindet Drama mit bissiger Satire und erinnert stellenweise an „Desperate Housewives“, nur düsterer und zeitgemäßer.

Die zweite Staffel von „Your Friends and Neighbors“ könnt ihr jetzt auf Apple TV+ streamen.

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