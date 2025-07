Erinnertes Leben

Mit jeder Staffel hat sich „Acapulco“ in mehr und mehr Streaming-Herzen gespielt — jetzt steht der große Abschied an. Im Mittelpunkt steht weiterhin Máximo Gallardo (Eugenio Derbez), der alles daran setzt, das legendäre Resort „Las Colinas“ vor der großen Wiedereröffnung wieder zum Glänzen zu bringen. Doch je mehr er aufräumt, desto stärker holt ihn auch seine Vergangenheit ein.

Zurück ins Jahr 1986

Wie gewohnt springt die Serie zwischen zwei Zeitebenen: Im Jahr 1986 kämpft der junge Máximo (Enrique Arrizon) — frisch befördert zum Ressortleiter — darum, „Las Colinas“ den Titel als bestes Hotel in Acapulco zu sichern. Denn ein ehrgeiziger Konkurrent droht, die Krone zu übernehmen, und Máximo muss sich in neuer Position direkt beweisen.

Acapulco: Zwischen Sehnsucht und Scheitern

Auch in der finalen Staffel bleibt „Acapulco“ bunt, dramatisch und witzig und erinnert dabei an Serien wie „Jane the Virgin“ oder „Ugly Betty“. Die vierte Staffel läuft ab sofort bei Apple TV+ , immer mittwochs erscheint eine neue Folge.

Was läuft heute?

