13 Jahre detektor.fm

Music lovers unite!

Wer hätte das gedacht: detektor.fm wird in diesem Jahr ein Teenie, nämlich 13 Jahre alt! In den vergangenen Jahren habt ihr uns als Hörerinnen und Hörer immer wieder bestärkt, weiterzumachen und zu wachsen, um euch mit besonderen, informativen und vor allem hörenswerten Podcasts zu versorgen. Mit unserem Wort- und Musikstream begleiten wir euch außerdem 24/7 durch die Woche. Als wir am 4. Dezember 2009 unser Programm gestartet haben, war uns nämlich eine weitere Angelegenheit besonders wichtig: Die Musik! Seit dreizehn Jahren hört ihr bei uns ein sorgfältig kuratiertes Programm, das auf Vielfalt setzt, statt auf Mainstream, und auf Entdeckungen – mal neu, mal aus der Plattenkiste herausgekramt und aufpoliert! Unseren 13. Geburtstag wollen wir deshalb mit euch und einer einer besonderen Live-Sendung feiern:

Wir laden euch ein, uns am 2. Dezember 2022 zwischen 15 und 19 Uhr mit eurer liebsten Vinyl-Platte im Studio zu besuchen! (Eine Voranmeldung ist dafür nicht nötig.)

Herz statt Algorithmus

Welcher Song lässt euer Herz höher schlagen? Welche Platte hütet ihr wie euren Augapfel? Welche Musik macht euch glücklich? Wir freuen uns auf euch und sind gespannt, was ihr mitbringt und zu erzählen habt! Für eine adventlich, gemütliche Atmosphäre sorgen wir – versprochen! Ihr dürft euch außerdem auf ein paar musikalische Überraschungsgäste freuen. Auch zum Sendestart am 4. Dezember 2009 habt ihr unser Programm mitgestaltet und über die Auswahl des ersten Songs in unserem Programm abgestimmt. Erinnert ihr euch noch?