Die Cool Kids von Hollywood

Dem jungen Filmstudio A24 gelingt seit ein paar Jahren etwas, was sonst kaum einem anderen Studio gelingt. Sie finden eine eigene Filmsprache und bauen sich damit eine riesige Fanbase auf, die im Grunde immer ins Kino geht, sobald auf dem Film A24 draufsteht. Zu den jüngsten Filmerfolgen des Studios zählen etwa „The Whale“, „Midsommar“, „The Lighthouse“ oder auch „Everything Everywhere All at Once“ der dieses Jahr gleich sieben Oscars abgeräumt hat. Nun kommt dieses Jahr der neuste A24-Streich in die Kinos: „Past Lives“.

Was wäre wenn?

In dem Film geht es um die beiden Protagonisten Young Na und Hae Sung, die in ihrer Schulzeit in Südkorea ineinander verliebt waren. Doch wirklich zusammen finden sie nicht, denn das Leben der beiden verläuft ziemlich unterschiedlich. Young Na wandert mit ihren Eltern nach Kanada aus, Hae Sung bleibt in Südkorea. Erst mehr als 20 Jahre später treffen sie sich in New York wieder und fragen sich, wie ihr Leben wohl gewesen wäre, wenn sie ein Paar geworden wären.

Gespannt darf man aber nicht nur auf den Film an sich sein, sondern auch auf den Soundtrack. Für den hat etwa die US-amerikanische Musikerin Sharon van Etten den Song „Quiet Eyes“ beigesteuert. Und wer die Musik von Sharon van Etten kennt, kann sich vorstellen, dass das ein ziemlich gutes Match ist. Mehr zum Track erfahrt ihr im Popfilter, den ihr hier hören und abonnieren könnt.