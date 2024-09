Naturtalent und Geschichtenerzähler

Mit gerade einmal 20 Jahren unterzeichnet The Notorious B.I.G. 1992 seinen ersten Plattenvertrag. Und damit gilt er schnell als einer der besten Geschichtenerzähler im Rap. Denn trotz seines jungen Alters hat er schon einiges erlebt. Zu dem Zeitpunkt ist er als Drogen Dealer unterwegs, später schreibt er von seinen Depressionen, seiner Kindheit und eigenen Problemen als junger Vater.

Auf den ersten Blick scheint das aber gar nicht durch. Seine Songs sind häufig sehr entspannt, lässig und laden eher zum Mitwippen ein, als zum großen Nachdenken. Damit steht er im großen Kontrast seiner Vorgänger an der East-Coast, die mit ihren komplexen Texten deutlich mehr erzählten, als die Rapper an der Westküste, in deren Vormachtstellung Biggie reinkracht.

Trotzdem zeichnet sich The Notorious B.I.G. durch seine Sprache aus. Vielschichtige Reime, eine starker Flow und ein wenig Witz machen ihn aus.

Eine Statue baut sich nicht von allein



Besonders groß ist sein Einfluss aber, weil er den Hip-Hop in den Mainstream bringt. Mit poppigen Hooks, aber auch mit der Kombination zweier Erfolgsformeln. Er vereint den Stil der Westküste mit den Ideen der Ostküste der USA.

Die sind sich zu Biggies Auftreten in den frühen 1990ern aber überhaupt nicht wohlgesonnen. Nachdem Hip-Hop vor allem in New York groß geworden ist, nehmen Leute wie N.W.A., Snoop Dogg oder Dr. Dre zunehmende das Rap-Zepter in ihre Hand. Dann treten mit den ehemaligen Freunden Tupac und Biggie zwei neue Posterboys im Kampf der Küsten ins Rampenlicht.

Der Streit schaukelt sich immer weiter hoch. Über Disstracks und Prügeleien entwickelt sich die Fehde zu schweren Angriffen und Schießereien, die mit den Morden an Tupac und The Notorious B.I.G. enden.

Neben all der musikalischen Fähigkeit trägt das natürlich zu Biggies Ruhm bei. Dass der aber nicht allein darauf aufbaut ist klar. Bis heute gilt er vielen als der beste Rapper aller Zeiten. Tupac-Fans widersprechen da. Dass er der beste Rapper der East-Coast ist, ist wohl unbestritten.

Anlässlich des 30. Geburtstages seines Debütalbums, gucken wir heute auf den Rapper und sein viel zu kurzes Leben und wir tauchen in die Geschichte des Hip-Hops ein. Mehr dazu hört ihr im heutigen Popfilter.

