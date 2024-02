Megan’s Law

Ende Januar veröffentlicht Megan Thee Stallion ihren neuen Song „Hiss“. Darauf rappt sie eine Zeile, welche die Rapperin Nicki Minaj wütend macht: „These h*es don’t be mad at Megan, these h*es mad at Megan’s Law / I don’t really know what the problem is, but I guarantee y’all don’t want me to start.“

Megan’s Law ist ein Bundesgesetz in den USA, das die Strafbehörden dazu verpflichtet, Informationen über registrierte Sexualstraftäter*innen öffentlich zu machen. Diese müssen sich auch bei einem Wohnortswechsel in dem jeweiligen Bundesstaat melden.

Nicki Minaj scheint diese Zeile auf sich zu beziehen, weil ihr Ehemann Kenneth Petty ein eingetragener Sexualstraftäter ist. Der wurde 2021 erneut mit Hausarrest und einem Bußgeld bestraft, weil er seinen Wohnortswechsel nicht gemeldet hatte.

Disstrack gegen Megan Thee Stallion

Nur drei Tage später veröffentlicht Nicki Minaj deswegen einen Disstrack gegen Megan Thee Stallion. Auf „Big Foot“ beleidigt sie die Rapperin mit misogynen und sehr persönlichen Zeilen.

Im Internet kursieren Gerüchte und Vermutungen, wie dieser Streit entstanden sein könnte. Viele bewerten Nicki Minajs Verhalten als kindisch. Sich über Songs zu streiten, hat aber eine lange Tradition im Hip-Hop.

Roxanne Wars bis East Coast vs. West Coast

Der erste Rap-Beef entsteht in den 80ern, initiiert von der Rapperin Roxanne Shanté. Ihr Diss-Track „Roxanne’s Revenge“ gegen die Crew U.T.F.O. löst die sogenannten Roxanne Wars aus. Ein Trend, der bis zu 100 Disstracks hervorbringt.

In den 90ern entstehen zwischen der verfeindeten East- und West-Coast beziehungsweise zwischen den Plattenfirmen Bad Boy Entertainment aus New York und Death Row Records aus L.A viele Disstracks. Einer der bekanntesten ist „Hit ‚Em Up“ von 2Pac.

Ob Eminem, Jay-Z, Nas oder Machine Gun Kelly – bis heute veröffentlichen Rapper*innen Disstracks gegen ihre Rivalen, die meistens in einer ähnlichen Musikszene unterwegs sind.

