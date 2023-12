Themenwoche „50 Jahre Hip-Hop“: Zum Jahresausklang feiern wir mit unseren Lieblingsrapper*innen nochmal das wichtigste Musikjubiläum des Jahres. Wenn ihr wissen wollt, warum eine Party in der Bronx 1973 als Geburtsstunde des Genres gilt, hört diese Folge Popfilter über die Anfänge des Hip-Hop.

Von Friesland nach Berlin

Der Rapper grim104 lebt in Berlin und ist seit mehr als zehn Jahren in der deutschen Rapszene aktiv. Als Duo Zugezogen Maskulin mit Hendrik Bolz alias Testo feiert er mit Platten, Live-Shows und auch mit dem Podcast „Zum Dorfkrug“ Erfolge. Aber auch solo hat grim104 grade schon sein viertes Solo-Album „Ende der Nacht“ veröffentlicht.

Wie sein Bandname bereits verrät: grim104 ist kein Ur-Berliner, er wächst Ende der 90er und Anfang der 2000er im friesischen Dorf auf. Aber es braucht keine Großstadt, um Hip-Hop-Fan zu werden. Schon früh fühlt sich Moritz Wilken zu der damals noch neuen Jugendkultur hingezogen.

Eine Zeitreise mit Shindy

Grim104 erinnert sich noch gut an diese Zeit: Mit Artists wie Nana Darkman, Eminem oder auch Freundeskreis entdeckt er eine neue Welt und wird später selbst Teil davon. Im Popfilter erzählt er, was ihn an der Musik so fasziniert hat – und bis heute festhält.

Das Lebensgefühl, als Jugendlicher auf dem Dorf Hip-Hop zu entdecken, wird für grim104 durch einen Song besonders gut ausgedrückt: „554“ von dem Rapper Shindy. Heute unser Song des Tages im Popfilter zur Themenwoche 50 Jahre Hip-Hop!

Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.