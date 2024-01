Ein Bild für jeden Song

Tierra Whack zählt zu den innovativsten Rap-Artists ihrer Generation. Nicht nur als Songwriterin und Rapperin liefert sie ein hohes Niveau, sondern auch mit ihrem visuellen Konzept. Wenn die Künstlerin aus Philadelphia einen Song schreibt, hat sie das Musikvideo bereits im Kopf. So erschafft sie ihren ganz eigenen Kosmos.

Ihr Talent für starke Visuals zeichnet sich schon früh in ihrer Karriere ab: Das 2017 veröffentlichte Musikvideo zu Tierra Whacks Song „Mumbo Jumbo“ wird 2019 für einen Grammy nominiert.

Ein Jahr später wagt sie ein neues experimentelles Projekt: Ihr Debütalbum „Whack World“ erscheint mit 15 Songs, die jeweils eine Minute lang sind. Dazu veröffentlicht sie ein 15-minütiges Musikvideo zum ganzen Album. Jeder Song greift eine neue Kulisse, einen neuen Style und die jeweilige Stimmung auf.

Ihr Musikvideo zu „Unemployed“ war auch schon das Musikvideo der Woche bei uns!

Freestyler aus dem Underground

Tierra Whack verdankt ihren Erfolg vor allem sich selbst. Sie wächst in Philadelphia auf und interessiert sich schon als Kind für Gedichte. Insbesondere die Kinderbücher von Dr. Suess stiften sie dazu an, selbst welche zu schreiben.

Als Teenagerin macht sie sich in der Freestyle- und Battle-Rap-Szene in Philadelphia einen Namen. Sie nennt sich Dizzle Dizz und ist gerade einmal 15 Jahre alt, als ein Freestlye von ihr auf dem YouTube-Channel WE RUN THE STREETS viral geht.

Doch bevor es für Tierra Whack so richtig losgeht, macht sie noch ihren Schulabschluss. Nebenbei jobbt sie in einer Waschanlage und kauft sich von dem Gehalt einen Laptop. Darauf entstehen ihre ersten Songs, die sie ab 2017 veröffentlicht.

Vorbote des neuen Albums

Nach ihrem Debüt veröffentlicht Tierra Whack weitere Singles und drei EPs. Stets begeistert sie mit einem kreativen und experimentellen Gesamtkonzept.

Am 15. März erscheint ihr zweites Album „World Wide Whack“ über das kalifornische Label Interscope. Der erste Vorgeschmack „Shower Song“ ist heute unser Song des Tages im Popfilter.

