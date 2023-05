Dass metaphorische und tatsächliche Abgründe gleichzeitig erschreckend und faszinierend sind, hat schon der große Philosoph Friedrich Nietzsche gewusst. Abgründig sind auch die Songs von A.S. Fanning, der uns auf seinem neuen Album „Mushroom Cloud“ mit in die düsteren Ecken seiner Innenwelt nimmt. Und das ist gar nicht so schwerfällig und anstrengend wie man erstmal meinen könnte, eher düster und classy, pessimistisch und trotzdem catchy.

It’s sort of apocalyptic, obviously. But it definitely felt at that point, that society had collapsed. My own world was falling apart. That can happen, if you spend too much time online and looking at the news. Sometimes you need to remind yourself that people are generally ok, but that wasn’t really possible at the time.