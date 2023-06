Seit 2008 machen Brandt Brauer Frick Musik zwischen Elektronik und Neo-Klassik. Das neue Album „Multi Faith Prayer Room“ von Brandt Brauer Frick ist von einer Clubnacht inspiriert und den Erlebnissen einer solchen. Aber BBF stellen auch die großen Fragen nach Zukunftsvisionen, Ritualen und Glauben.

Es fühlt sich an, als ertränken wir in der Gegenwart. Den Leuten ist es unmöglich, sich selbst in die Idee der Zukunft zu projizieren. Wir haben beschlossen, das Konzept der Utopie wieder aufzugreifen und den Gedanken an eine positive Zukunft zu befördern, auf unsere Weise und abseits des um sich greifenden Populismus.