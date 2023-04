Zurück ans Klavier

Album, Tour, Album, Tour und wieder von vorne. Nach dem letzten Konzert zu ihrem Album „The Hope Six Demolition Project“ 2017 fühlt PJ Harvey, dass sie irgendwo in diesem endlosen Zyklus ihre Verbindung zur Musik selbst verloren hat – eine Erkenntnis, die sie extrem beunruhigt. Der Filmemacher Steve McQueen rät ihr, sich daran zu erinnern, was sie an Worten, Bildern und Musik liebt, und das Konzept, ein „Album“ zu schreiben, erstmal beiseite legen soll, um sich auf diese drei Leidenschaften zu konzentrieren. Am Klavier und and er Gitarre entstehen schließlich neue Songs.

Ich glaube, das Album handelt von der Intensität der ersten Liebe und der Suche nach Bedeutung. Nicht, dass es eine Botschaft geben muss, aber das Gefühl, das die Platte bei mir auslöst, ist das der Liebe – es ist von Traurigkeit und Verlust geprägt, aber es ist liebevoll.

Ruhepol und Balsam

Die neuen Stücke hat PJ Harvey nun mit ihrem musikalischen Seelenverwandten John Parish und dem Produzenten Flood aufgenommen Das Ergebnis ist ihr zehntes Album „I Inside the Old Year Dying“, das laut Harvey ein Ruhepol sein soll, ein Balsam für unsere heutige Zeit.

Als ersten Vorgeschmack gibt es jetzt den Song „A Child’s Question, August“, den ihr in dieser Folge Popfilter hört. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.