Wo sich Luchs und Hase gute Nacht sagen

Siliva Dan ist 80 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben in dem kleinen Ort Nucsoara verbracht, der in den rumänischen Südkarpaten liegt. Dieser Landstrich hat immer noch viele Quadratkilometer unberührte Naturwälder, einige der letzten Urwälder Europas, in denen auch Luchse und Bären leben. Leider sind auch schon große Flächen dieser Naturschätze der illegalen Abholzung zum Opfer gefallen. Und hier kommt Nico de Transilvania ins Spiel, eine rumänische Künstlerin, die in Brighton lebt und arbeitet. Mit ihrem Projekt und Album „Interbeing“, will sie helfen, diese Wälder zu retten.

Die Idee hinter „Interbeing“ ist, dass alles miteinander verbunden ist. Mit „Interbeing“ will ich dieses Konzept erfahrbar machen, mit Hilfe von Musik und Kunst.

Alte Melodien in neuem Gewand

Silvia Dan ist Teil des Projekts, denn es sind die Songs ihrer Großmutter Maria Cîrstoiu – einer bekannten Folksängerin – die auf dem Album zu hören sind, gesungen von Dan. Aufgenommen von de Transilvania mitten in der idyllischen Umgebung der Südkarpaten und kombiniert mit elektronischen Beats. Der Erlös aus den Albumverkäufen geht an die gemeinnützige Organisation Forests Without Frontiers, die Bäume pflanzt, um die Wälder wieder aufzuforsten.

