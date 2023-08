Zuerst Texter

Die New Yorker Band Parquet Courts schafft es, dass Post-Punk nicht langweilig wird. Schon sechs Alben hat die Band veröffentlicht und jedes besticht durch neue, kreative Einflüsse, z.B. durch Funk und Soul-Einschläge, Hardcore oder Psychedelia. Markenzeichen der Band ist aber vor allem der Gesang von Andrew Savage und seine wortgewandten, lyrischen Texte, die er so richtig schön lakonisch von sich gibt. Seine Songtexte könne man wie einen Roman lesen, finden sogar manche. „I consider myself a lyricist primarily, and a songwriter and musician secondarily“, sagt er in einem Interview mit dem Flood Magazine.

Vom Außen nach Innen

Bei Parquet Courts findet Savage zynische Textzeilen, um die Irrungen und Wirrungen des Spätkapitalismus zu beschreiben. Als A. Savage findet er einen Kanal um sich seinen intimen Gefühlen zu widmen. Mit „Thawing Dawn“ erscheint 2017 das erste Soloalbum, auf dem man Andrew Savage vermutlich zum ersten Mal ganz entspannt singen hört. Unter die Songs mischen sich Folk- und Country-Einflüsse.

Mit der neuen Single „Elvis In The Army“ kündigt A. Savage den Nachfolger „Several Songs About Fire“ an. Im Song fragt sich Savage, warum wir uns über bestimmte Orte definieren und er das Gefühl habe, eine amerikanische Psyche zu haben.

Wie der Song klingt und worum es genau geht, erfahrt ihr im Popfilter.

Ihr könnt den Podcast hier hören und abonnieren.