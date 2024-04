Bücher von bell hooks

Die US-amerikanische Hip-Hop- und Soul-Musikerin Akua Naru veröffentlicht Anfang April ihr neues Album. Auf „All About Love: New Visions“ erzählt sie von Liebe in all ihren Facetten – und begreift sie als Kraft in sozial unruhigen Zeiten.

Der Titel macht es schon deutlich: Das Album basiert auf den Büchern von bell hooks. Die Autorin und Aktivistin veröffentlicht Ende der 1990er ihr Buch „All About Love: New Visions“. Während der Corona-Pandemie setzt sie sich noch einmal mit diesem Werk auseinander und ist so inspiriert, dass sie ein ganzes Album über Liebe schreibt.

Personally, I became a mother in the last few years. So it would be natural for me to speak to that experience. I think of myself as someone who loves to write about love. And love of different forms. Akua Naru im Interview

Akua Naru ist „Somebody Mama“

Von der Liebe erzählt die Musikerin aber nicht nur im romantischen Sinne, sondern auch freundschaftlich oder familiär. So geht es auf dem Song „Somebody Mama“ um ihre eigene Mutterschaft und die Liebe zu ihren Kindern.

Im Popfilter erzählt Akua Naru heute selbst, was das Muttersein für sie bedeutet und wie sie diese Gefühle musikalisch verarbeitet. Sie war vor kurzem im detektor.fm-Studio zu Gast. Unser tägliches Musikupdate könnt ihr hier hören und abonnieren.