Energetische Garage-Kombo

Falls mal irgendwann ein Preis für die am schnellsten aufgenommene EP verliehen werden sollte, wären Amyl and The Sniffers auf jeden Fall heiße Anwärter. Ihre Debüt-EP „Giddy Up“ von 2016, schreibt und recorded die Band nämlich innerhalb von nur 12 Stunden, und veröffentlicht das Ganze auch schon gleich am nächsten Tag.

Wie man sich vorstellen kann, klingt das dann ziemlich rough und schrammelig. Aber: die Energie und den Drive, der in der Band steckt, hört man da auf alle Fälle schon deutlich raus.

Life is Short, Live is Fun

Seitdem hat die Band eine ziemlich steile Karriere hingelegt und sich als einer von Australiens erfolgreichsten Punk-Rock-Exporten etabliert. Vor allem dank ihrer extrem energetischen Konzerte gilt die Band mittlerweile als absolutes Live-Phänomen und war schon mit Rock-Größen wie den Foo Fighters, Smashing Pumpkins oder Weezer auf Tour.

Gerade hat die Band einen Nachfolger für ihr 2021 erschienenes Album „Comfort to Me“ angekündigt. Das mittlerweile dritte Album soll „Cartoon Darkness“ heißen und am 25. Oktober erscheinen. Einen musikalischen Vorgeschmack liefert die Band mit dem Song „Chewing Gum“.

In dem zelebrieren Amyl and the Sniffers jugendliche Unbekümmertheit und Unvernunft und plädieren dafür auch mal dumme Entscheidungen zu treffen – für die Liebe und das Leben. Unser Song des Tages heute im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.