Polarisierender Post-Punk

An Fat White Family scheiden sich die Geister. Für die einen sind sie geschmacklose Rockproleten, für die anderen die letzte Bastion freigeistiger Gitarrenmusik. Was feststeht: Die Band provoziert viel und gerne. Gar nicht unbedingt mit ihrem Sound, sondern vor allem mit ihrem Auftreten und ihren Texten.

Schon ihr erstes Album trägt den skandalträchtigen Titel „Champagne Holocaust“, mit nicht minder provokanten Songnamen wie „Bomb Disneyland „ oder „Without Consent„.

Fat White Family bezeichnen sich selbst als radikal linke Band, geben sich aber keine Mühe irgendwie politisch korrekt zu klingen. Im Gegenteil sind es gerade die Tabubrüche, die die Band aus London immer wieder sucht. Egal ob es dabei um Sex, Drogen oder das Spiel mit Fascho- und Naziästhetik geht.

Munterer Sound, düstere Lyrics

Mit dem Album „Serfs Up“ erklimmt die Band 2019 den bisherigen kreativen Höhepunkt ihrer Karriere. Die Platte klingt dabei weniger krachig und dafür deutlich eingängiger und poppiger als die Vorgänger, die Texte bleiben aber gewohnt düster und provokant.

An diesen Stil schließt auch der neue Song „Bullet Of Dignity“ an. Zu munteren Beats wird da mit Buzzwords wie Kannibalismus, Angst und Hölle hantiert und auch das Musik-Video bietet einiges an Verstörungspotenzial – alles in allem also genau das, was man von einem Fat White Family Song erwarten darf.

