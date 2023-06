Über Nacht berühmt

Gleich ihre erste professionelle Aufnahme macht Astrud Gilberto schlagartig berühmt: „The Girl from Ipanema“. Dabei ist sie mehr oder weniger zufällig im Studio anwesend und eigentlich singt ihr damaliger Ehemann, der Gitarrist João Gilberto, den Hauptteil. Aber es ist die melancholische, weltabgewandte Stimme von Astrud, die den Song zum Riesen-Hit macht. Der Produzent Creed Taylor entscheidet damals, eine gekürzte Version des Albumtracks anzufertigen, Joãos Part rauzuschmeißen und das Ganze als Single herauszubringen. Das verändert für die junge Sängerin alles.

Bossa Nova-Botschafterin

Astrud Gilberto wird 1940 als Astrud Evangelina Weinert geboren. Ihre Mutter singt und spielt Geige. Und auch unter ihren Freunden machen viele Musik. Mit 18 lernt sie den Gitarristen João Gilberto kennen. Kurze Zeit später heiraten die beiden und nehmen 1963 zusammen mit dem Jazzmusiker Stan Getz „The Girl from Ipanema“ auf, mit dem sich der Bossa Nova auch außerhalb Brasiliens etabliert.

1965 erscheint dann ihr erstes Soloalbum: „The Astrud Gilberto Album“. Darauf singt sie vor allem Songs anderer Künstlerinnen und Künstler. Mit dem Album „Now“ etabliert sie sich 1972 auch als Songwriterin, veröffentlicht Platten in relativ unregelmäßigen Abständen. Anfang der 2000er zieht sie sich aus dem Musikgeschäft zurück. Sie malt und setzt sich für Tierrechte ein. Zuletzt lebt Astrud Gilberto in Philadelphia, wo sie am vergangenen Montag gestorben ist.

In Erinnerung an die Königin des Bossa Nova gibt’s heute im Popfilter von ihrem Album „Now“ den Song „Take it easy my brother Charlie“, den sie selbst geschrieben hat.

