Popfilter – Der Song des Tages

Die Alternative zum Algorithmus

Ab dem 3. April helfen wir euch täglich bei der Suche nach eurem neuen Lieblingssong. In dem neuen Musikpodcast „Popfilter“ liefern euch detektor.fm-Musikchef Gregor Schenk und Musikredakteurin Jessica Hughes jeden Tag eine handverlesene Songempfehlung. Ihr erfahrt die Geschichte hinter dem Song und hört, was die Künstler:innen selbst dazu sagen. Obendrauf gibt’s den kompletten Song direkt im Podcast.

Gleich in den ersten Wochen holen wir im Popfilter prominente Gäste vors Mikrofon: Frank Spilker, Charlotte Brandi, Martin Kohlstedt, Düsseldorf Düsterboys, Talking To Turtles, Dry Cleaning. Aber der Reihe nach.

Was euch erwartet

Neben Wiederentdeckungen, Song-Premieren, musikalischen Neuheiten und exklusiven Sessions aus dem Studio von detektor.fm werfen wir mit Popfilter auch immer einen Blick auf aktuelle Pop-Phänomene. Warum findet man etwa in den Credits zu Beyoncés aktuellem Song „Alien Superstar“ 24 Songwriter? Und warum läuft das Nischen-Genre „Jersey Club“ plötzlich in den Charts?

In den ersten Ausgaben des Popfilter hört ihr, wie die Düsseldorf Düsterboys Hildegard Knef neu interpretieren, warum Frauen Ü60 in Großbritannien gerade die beste Punkmusik machen und wie ein neuer Song von Martin Kohlstedt entsteht.

Regelmäßige Podcast-Take-Over von Musikerinnen und Musikern geben euch eine Woche lang die Möglichkeit, in einen persönlichen, musikalischen Kosmos einzutauchen. So wird etwa Frank Spilker von Die Sterne in einer der ersten Popfilter-Wochen zum 30. Jubiläum des Debütalbums “Wichtig” Musik der frühen 90er Jahre empfehlen, die ihn und seine Band geprägt hat.

Popfilter setzt auf Überraschungen statt Eintönigkeit. Hintergrund statt Algorithmus. Euer tägliches, kompaktes Musik-Update – nicht kürzer als fünf, nicht länger als zehn Minuten. Abonniert Popfilter jetzt beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens!

Studiokonzert mit Roller Derby zum Podcast-Launch

Rollschuhfahren ist spätestens seit der Corona-Pandemie wieder ganz schön angesagt. Ziemlich passend also, dass sich Roller Derby Anfang 2020 eben jenen Bandnamen ausgesucht haben! Gegründet von Philine Meyer (Gesang, Keys), Manuel Romero Soria (Gitarre) und Max Nielsen (Bass), mischt die Band aus Hamburg nostalgische Dream-Pop-Gitarren mit wavigen Synthieflächen.

Nicht nur das deutsche Publikum haben Roller Derby damit schon auf dem Reeperbahn Festival überzeugt, sondern auch die Besucher:innen des SXSW-Festivals in Texas oder des Great Escape in England. Und das, obwohl die Band bislang noch nicht mal ein Album veröffentlicht hat. Wir sind uns sicher: Diese Band solltet ihr im Auge behalten und ihr Konzert in Leipzig nicht verpassen!

Am 3. April spielen Roller Derby zum Auftakt unseres neuen Musikpodcasts live ein Radiokonzert im Studio von detektor.fm! Wir laden alle Hörerinnen und Hörer ein, ab 18 Uhr vorbeizukommen. Das Konzert beginnt pünktlich um 19 und wird live im Wortstream von detektor.fm übertragen. Der Eintritt ist kostenlos.