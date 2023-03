Die Band Roller Derby aus Hamburg haben wir euch schon in unserem Musikpodcast „Keine Angst vor Hits“ ans Herz gelegt. Anfang 2020 von Philine Meyer (Gesang, Keys), Manuel Romero Soria (Gitarre) und Max Nielsen (Bass) gegründet, überzeugt die Newcomerband nicht nur hierzulande.

Auf international renommierten Festivals wie dem SXSW in Texas oder dem The Great Escape in England haben Roller Derby schon gespielt und sind beim britischen Label Practise Music unter Vertrag. Aber auch durch ihre Auftritte beim Reeperbahn- und c / o Pop-Festival haben sich Roller Derby in Deutschland einen Namen gemacht. Und das, obwohl bislang nur Singles veröffentlicht wurden.

In diesem Jahr soll aber mehr Musik folgen. Wir sind uns deshalb sicher: Diese Band solltet ihr im Auge behalten und ihr Konzert in Leipzig nicht verpassen!

Am 3. April verwandeln wir das detektor.fm-Büro mit der Band Roller Derby in eine Konzert-Venue!

Ort: detektor.fm-Studio, Erich-Zeigner-Allee 69-73 in Leipzig

Erich-Zeigner-Allee 69-73 in Leipzig Beginn: 19 Uhr (pünktlich), Einlass: 18 Uhr

19 Uhr (pünktlich), 18 Uhr Eintritt frei!

Das Konzert wird außerdem ab 19:00 Uhr live im detektor.fm Wortstream übertragen.