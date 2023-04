Wir haben einen großen retro-touch in der Musik. Wir mögen Musik der 60er bis 80er. Bei uns ist es irgendwie leichtfüßig, ein bisschen tanzbar, aber immer mit einer Note Melancholie.

Das beschreibt Roller Derby ziemlich gut. Wenn man die Musik der Band aus Hamburg hört, denkt man sofort an Dream-Pop-Bands wie Beach House oder Alvvays, aber auch an den wavigen Sound der 80er Jahre. Sängerin und Keyboarderin Philine Meyer und Gitarrist Manuel Romero haben sich an der Uni kennengelernt und zunächst übers Covern, etwa von Foxygen- oder Melanie-Songs, musikalisch zueinandergefunden. Zusammen mit Bassist Max Nielsen, der mittlerweile nicht mehr Teil der Band ist, haben sie 2020 die Band Roller Derby gegründet.

Von Hamburg in die Welt

Für das Trio wurde es schnell ernst: Schon das erste Konzert außerhalb der Hansestadt durfte die Band 2022 in Texas auf dem SXSW Festival spielen. Mittlerweile haben Roller Derby auch durch Auftritte beim c/o Pop oder dem Reeperbahn Festival die deutsche Hörer:innenschaft überzeugt und versprechen für 2023 ein erstes Album. Der Song „Always On My Mind“ ist die aktuelle Singleveröffentlichung auf dem britischen Label Practise Music. Dabei geistert der Song schon lange durch das Band-Repertoire und hat sich bei Live-Auftritten immer mehr weiterentwickelt.

Im Popfilter erzählen Philine und Manuel, warum im Song eine 12-Saiten Gitarre auftaucht, was The Cure mit dem Song zu tun haben und warum es okay ist, an jemanden zu denken, den es in der Realität gar nicht gibt.

Radiokonzert zum Podcast-Launch

Damit starten wir unseren neuen, täglichen Musikpodcast „Popfilter“, den ihr hier hören und abonnieren könnt. Was euch im Popfilter erwartet, erfahrt ihr hier. Roller Derby sind nicht nur die Protagonisten der ersten Podcast-Folge, sie spielen zur Feier des Tages heute Abend ein Radiokonzert, live im detektor.fm-Studio in Leipzig. Los geht’s pünktlich um 19 Uhr. Kommt vorbei oder schaltet ein! Mehr Infos zum Konzert findet ihr hier.