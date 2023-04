Hip-Hop aus Stuttgart

In den 90ern ist Stuttgart der Dreh- und Angelpunkt des deutschen Hip-Hops. Vor allem Die Fantastischen Vier machen das Genre hierzulande populär und Mainstream-tauglich. Sie sind es auch, die die Crew Freundeskreis 1997 auf ihrem neuen Label Four Music signen. Der Lockenkopf von Freundeskreis, das ist der damals 24-jährige Rapper Max Herre, der schon in seiner frühen Jugend Hip-Hop hört. Vor allem Acts wie Black Thought und Jay Z haben es dem jungen Schwaben angetan. Die Heidelberger Hip-Hopper Advanced Chemistry zeigen ihm schließlich, dass Conscious Rap auch auf Deutsch geht.

Verliebt und politisch

In Max Herres Texten geht es ums Verliebtsein, eine gewisse „A-N-N-A“ macht Freundeskreis 1997 zum Beispiel bekannt. Aber bis heute bezieht Max Herre in seinen Songs auch politisch Stellung. Mit dem Song „Das Dunkle Kapitel“ featuring Fatoni, Megaloh, Sugar MMFK und Tocotronic Frontmann Dirk von Lowtzow etwa positioniert er sich auf der letzten Soloplatte „Athen“ klar gegen Rechts. Auch ein Faible für verwandte Genres bringt Herre mit: Mit Rapper Dexter hat er 2022 das Album „Hallo 22“ auf dem DDR-Plattenlabel Amiga veröffentlicht. Darauf findet man Remix-Versionen alter Soul und Funk Songs aus der DDR.

In der Produzentenrolle

Neben seiner eigenen Musik produziert Max Herre aber auch Alben von Rapper Megaloh und von seiner Frau Joy Denalane. Gestern ist er 50 Jahre alt geworden. Im Popfilter blicken wir zurück auf seine Anfänge, seine Einflüsse und erzählen euch warum Max Herre auch politische Songs schreibt. Einer davon ist zum Beispiel „Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte“ vom Freundeskreis Debütalbum „Die Quadratur des Kreises“. Popfilter könnt ihr hier hören und abonnieren.