Von Schweden um die Welt

Tim Bergling – so heißt Avicii bürgerlich – fängt schon mit acht Jahren an Musik zu machen. Mit sechzehn produziert er mit seinem Computer und einer Gitarre erste House-Tracks. Die Gitarre spielt dabei eine wichtige Rolle. Man würde es vielleicht bei elektronischer Tanzmusik nicht unbedingt denken, aber bis zum Ende seines Lebens, schreibt Avicii seine Songs immer auf dem Klavier oder der Gitarre. Viele vermuten hier den Kern seines Erfolgs. Auch der Sänger Aloe Blacc, mit dem Avicii große Hits produziert hat.

Die Soundwelten der elektronischen Musik gesponnen um die akustische Gitarre und den Gesang, haben die Welt im Sturm erobert.

Ausgelaugt und erkrankt

Die Welt im Sturm zu erobern, kostet aber auch viel Kraft. Avicii spielt 700 Shows in drei Jahren, fliegt andauernd um die Welt und konsumiert Drogen und leidet unter einer Angststörung. Dazu kommt auch noch, dass er schwer an der Bauchspeicheldrüse erkrankt. 2015 nimmt er eine achtmonatige Pause und kein Jahr später zieht er sich endgültig aus der Öffentlichkeit zurück. Am 20. April 2018 wird er tot aufgefunden. Monate später gibt seine Familie bekannt, dass er Suizid begangen hat.

Anlässlich seines fünften Todestages schauen wir im Popfilter zurück auf einen DJ und Produzenten, der EDM und stadiontaugliche Clubmusik in den letzten 10 Jahren stark geprägt hat. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr alle Folgen hier hören und abonnieren.