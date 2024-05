Musikalische Freundschaft

„We stick together, unaware of being in the bigger picture“ singt Blush Always in ihrem neuen Song „Bigger Picture“, in dem sie von der Hamburger Musikerin Brockhoff begleitet wird. Die beiden Musikerinnen zitieren dabei ihre Idole und machen deutlich, wie wichtig es ist, adäquate Vorbilder zu haben.

Um dahin zu kommen, wo Blush Always jetzt steht, sucht sich die Musikerin realistische Vorbilder, bei denen es leichtfällt, sich mit ihnen zu identifizieren. Das heißt: junge Frauen, die sich auch ohne ein akribisches Studium mit einer Gitarre hinstellen und sich zutrauen, dass sie etwas zu sagen haben. Wie beispielsweise Snail Mail. Das erzählt sie in dieser Popfilter-Folge, in der sie live im detektor.fm-Studio einen Song der Musikerin Deb Never covert.

Ich höre fast ausschließlich Musik von weiblichen Acts: Snail Mail, Soccer Mommy, Wolf Alice, Brockhoff. Ich glaube, weil ich mich damit identifizieren kann. Ich kann keine Vorbilder haben, wenn die nicht so sind wie ich. Blush Always

Die Kollaboration zwischen Blush Always und Brockhoff ist durch eine musikalische Freundschaft entstanden, die sie pflegen, indem sie viele Konzerte zusammen besuchen. Sie drücken mit „Bigger Picture“ den Wunsch aus, verstanden zu werden und scheuen sich nicht, ihre Selbstreflexion einfließen zu lassen. Damit zeichnen sie gemeinsam ein „Bigger Picture“, also ein größeres, umfassenderes Bild ihres Potenzials und werden so selbst zum Vorbild für junge Musikerinnen.

Mehr als nur ein Song

In einer komplexen Welt mit Fallstricken und früh erlernten, nicht immer guten Mustern ist Selbstablehnung und Konkurrenz allgegenwärtig. „Bigger Picture“ ist da mehr als nur ein Song – es ist eine Hymne und verleiht der Suche nach Verbundenheit, Solidarität und Selbstakzeptanz einen Ausdruck. „Bigger Picture“ von Blush Always feat. Brockhoff ist unser Song des Tages im Popfilter.

