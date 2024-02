Cat Janice

Popfilter | Cat Janice – Dance You Outta My Head

Niemals aufgeben!

Cat Janice hat Krebs und wird nicht mehr lange leben. Vor einigen Wochen teilt sie ihren Song „Dance You Outta My Head“ auf TikTok und geht damit viral. Sie landet in den Charts und tausende Menschen supporten sie. Mit dem Song will sie ihrem Sohn helfen.