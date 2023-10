Christin Nichols & Julian Knoth

Popfilter | Christin Nichols & Julian Knoth – In Ordnung

Lass das Licht aus

Manchmal ist eben nichts in Ordnung, aber man will es nicht wahrhaben, weil man dann ja was ändern müsste. Diesem unangenehmen Zustand nehmen sich Christin Nichols und Julian Knoth im Song „In Ordnung“ an.