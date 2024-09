Krach und Groove

Krachiger Post-Punk angereichert mit tanzbaren Funk-Grooves – A Certain Ratio gehören zu den ersten Bands, die mit dieser Kombination einen ganz neuen Sound kreieren. Es kursiert sogar das Gerücht, dass die Talking Heads sich damals davon maßgeblich beeinflussen lassen und ihre Musik nach einigen gemeinsamen Gigs mit der Band ebenfalls deutlich funklastiger ausrichten.

In den späten 70ern gehören A Certain Ratio zu den ersten Acts auf dem legendären Factory Label. Also das Label, auf dem etwa auch Bands wie Joy Divsion, New Order oder die Happy Mondays ihre Musikkarriere starten.

Seit mehr als 45 Jahren ist die Gruppe aus Manchester mittlerweile aktiv, ans Aufhören denken sie allerdings nicht. Allein in den letzten vier Jahren erscheinen ganze sechs Alben und EPs. Zuletzt im April etwa das Album „It All Comes Down To This“, aufgenommen und abgemischt vom Londoner Produzenten Dan Carey, der aktuell auch hinter dem Sound von Bands wie Fontaines D.C. oder Wet Leg steckt.

„He absolutely annihilated the whole Song“

Ein paar Monate später bringen A Certain Ratio schon wieder einen neuen Song raus. „Clockwork Orange“ heißt der Track, benannt nach dem gleichnamigen Roman von Anthony Burgess, der dann vor allem durch Stanley Kubricks Verfilmung bekannt wurde. Auch dieser Song ist wieder mit Dan Carey entstanden. Und zwar als Teil der Speedy Wunderground Single Series.

Der Clou dabei: Es soll vor allem schnell gehen. Alle Aufnahmen sollen deswegen an einem einzigen Tag abgeschlossen sein, Mittagspausen sind gestrichen. Wie A Certain Ratio mit diesem strikten Regiment klargekommen sind und warum Dan Carey ihren Song „absolut vernichtet“ habe, erzählen Bassist Martin Moscrop und Drummer Donald Johnson im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.