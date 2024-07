Hyperpop-Pionier*in

Hochgepitchte Vocals, verzerrte Bassdrums, zuckerige Synthies, schrill, überdreht und catchy – seit den frühen 2010er Jahren geht die britische Elektro-Künstler*in SOPHIE der Frage nach: Wie sehr kann man Popmusik eigentlich übertreiben?

Was dabei rauskommt, ist vielleicht nicht immer ganz leicht zu verdauen, aber auf jeden Fall nicht langweilig! Mit diesem Mix aus quirligem Bubblegum Pop und avantgardistischen Elektro-Klängen leistet SOPHIE Pionierarbeit für das, was etwas später unter dem Genre-Namen Hyperpop bekannt wird.

Kein Wunder also, dass SOPHIE dann auch ziemlich schnell mit dem Londoner Label PC Music in Berührung kommt – also dem Label, das wie kein anderes für den speziellen Hyperpop-Sound steht. Sophie arbeitet in den nächsten Jahren mit Künstler*innen wie GFOTY, A. G. Cook oder Hayden Dunham zusammen.

Popmusik goes SOPHIE

SOPHIEs futuristischer und gleichzeitig eingängiger Stil ist aber nicht nur für den britischen Avantgarde-Pop-Untergrund interessant, sondern auch für große, internationale Popstars. Und so produziert SOPHIE dann bald auch Tracks mit Charlie XCX, Lady Gaga oder Madonna. Mit ihrem unkonventionellen und experimentellen Sounddesign prägt SOPHIE die Popmusik der letzten Jahre wie wahrscheinlich kaum jemand sonst.

Und das, obwohl SOPHIE selbst mit „Oil of Every Pearl’s Un-Insides“ nur ein einziges eigenständiges Solo-Album veröffentlicht. Ein zweites ist zwar fast fertig – aber dann stirbt SOPHIE überraschend und viel zu früh, mit gerade mal 34 Jahren. Dieses zweite Album erscheint nun aber posthum und den Track „Reason Why“, der zusammen mit Kim Petras und BC Kingdom entstanden ist, kann man daraus nun auch schon hören.

Wie der klingt und wie SOPHIE die moderne Popmusik prägt, hört ihr in der heutigen Folge Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.