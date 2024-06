Zwischen Indie-Minimalismus und Club-Euphorie

Mit der Londoner Indie-Band The XX sorgt Romy Madley Croft Ende der 00er Jahre für Aufsehen. Zusammen mit ihren Bandkollegen Jamie XX und Oliver Sim bringt sie bis dato drei Alben heraus, das letzte 2017. Seit ein paar Jahren ist sie unter dem Namen Romy auch solo unterwegs, 2023 erscheint ihr Debütalbum „Mid Air“.

Im Gegensatz zum Minimalismus von The XX hat Romy dabei keine Angsts auch mal richtig dick aufzutragen. Ihr Trance und House inspirierter Dance-Pop sei „ein Liebesbrief an die Liebe“ und an die queere Clubszene Londons – schreibt etwa das Musikmagazin Mojo über das Album.

Donna Lewis goes Dancefloor

Nun hat sich Romy zusammen mit ihrem Langzeit-Kollaborateur Fred Again an eine Neuinterpretation des Lovesong-Klassikers „I Love You Always Forever“ von Donna Lewis gemacht. Musikalisch krempelt sie den Song dabei ganz schön um und macht aus dem sanften 90s Popsong einen stampfenden Dancefloor-Banger mit teils ganz neuen Lyrics.

Auch ein von der renommierten Regisseurin Charlotte Wells gedrehtes Musikvideo gibt es dazu, mit deutlichen Reminiszenzen an das Donna Lewis Video von 1996.

Wie sich Romys Version von „Always Forever“ vom Original unterscheidet und was Donna Lewis selbst über den Track sagt, das hört ihr im Popfilter. Ihr könnt unseren täglichen Musik-Podcast hier hören und abonnieren.