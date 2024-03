Gegensätze ziehen sich an

Boris Schnell und Pavelo Promillo lernen sich auf einer Hausparty kennen und stellen fest, dass sie ziemlich gegensätzliche musikalische Vorlieben haben. Der eine hasst Gitarren, der andere ist Gitarrenbauer und Singer-Songwriter. Der eine meint Boom Bap sei tot, der andere bastelt ebensolche Beats.

Trotz dieser Verschiedenheit beschließen die beiden zusammen Musik zu machen – Pavelo & Schnell ist geboren. Im Corona-Winter 2021 schließt sich das Duo dann für zwei Monate in einem Haus in Mecklenburg-Vorpommern ein und produziert das Debütalbum „Volumen und Kraft“, das dann vergangenes Jahr erscheint.

Die atzige Antwort auf Edwin Rosen

Darauf ergänzen sich die scheinbaren Gegensätze ziemlich gut. Verspielte Techno-Beats und Neue Deutsche Welle Vibes treffen auf Indie-Gitarren und gelegentliche Hip-Hop-Einlagen. Von der Kritik wird das ziemlich positiv aufgenommen. Pavelo & Schnell seien die „atzige Antwort auf Edwin Rosen und Co“ schreibt etwa das Magazin Kulturnews.

Darauf ruhen sich Pavelo & Schnell aber nicht lange aus. Ein Jahr nach ihrem Debüt steht schon wieder das nächste Album in den Startlöchern. Auch dafür haben sich die beiden wieder zusammen eingeschlossen, diesmal in einer abgelegenen Gartenlaube am Stadtrand von Berlin.

Auf dem Album ist auch der Song „Nicht von dieser Welt“. Welche musikalischen Vorbilder den Sound des Tracks beeinflusst haben und worum es in dem Song geht, erzählen euch Pavelo und Schnell im Popfilter.

Hören und abonniert könnt ihr den Popfilter hier.