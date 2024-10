Die Vorreiter des Gothic Rock

Seit mehr als 45 Jahren ist die britische Kultband The Cure mittlerweile aktiv. In dieser Zeit liefern sie nicht nur Hits wie „Boys Don’t Cry“ oder „Friday I’m In Love“, sondern werden – dank ihres düsteren Sounds und ihres speziellen Styles – zu Vorreitern von Dark Wave und Gothic Rock.

In letzter Zeit ist es allerdings relativ still um die Band geworden. Das letzte Studioalbum „4:13 Dream“ ist mittlerweile schon 16 Jahre alt. Ein neues Album kündigt die Band zwar schon seit 2019 immer wieder an, oft auch mit mehr oder weniger konkreten Terminen, veröffentlicht wurde allerdings nichts – bis jetzt jedenfalls.

Erster neuer Song seit 16 Jahren

Gerade ist mit der Single „Alone“ nämlich der erste The-Cure-Song seit 16 Jahren erschienen und mit fast sieben Minuten außerdem die längste Single der Bandgeschichte. Live konnte man den Song auf Konzerten der Band schon länger hören, nun wird er wohl der Opener für das neue Album „Songs of a Lost World“ werden, das am 1. November erscheinen soll.

Warum es mit der Veröffentlichung so lange gedauert hat und ob sich das Warten gelohnt hat, hört ihr im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.