Charli xcx veröffentlicht Masterpiece

Von The Guardian bis zum Rolling Stone ist sich die Musikpresse einig: Charli xcx veröffentlicht mit „brat“ ein Pop-Masterpiece. Dabei forciert die britische Musikerin keineswegs erfolgreich im Mainstream-Pop zu sein. Sie macht einfach, was sie will. Und das macht sie verdammt gut.

Auf „brat“ spielt sie gekonnt mit Nostalgie und futuristischen Sounds. So erinnern die Songs einerseits an den Party-Pop der 2010er-Jahre und ihre Stars wie Ke$ha, Katy Perry oder Lady Gaga. Doch statt einem einfachen Revival, entwickelt Charli xcx diese Ära weiter und kreiert damit experimentellen Hyperpop.

Wenn Partygirls erwachsen werden

Charli xcx macht schon seit mehr als zehn Jahren Musik und war selbst Teil dieser Pop-Ära. „brat“ zeigt, dass sie diesem Party-Girl von damals noch nicht den Rücken kehrt. Auf dem Album kommen trotzdem Themen des Erwachsenwerdens ans Licht: So spricht die Sängerin über Imposter, Selbstzweifel und der großen Frage, ob sie Kinder haben will oder nicht.

Doch die Sängerin liefert mit treibender Clubmusik immer wieder Ausflüchte aus diesen nachdenklichen Momenten. So gelingt ihr der Spagat zwischen Overthinking und Kopf ausschalten. Vielleicht trifft die 31-Jährige genau damit einen Nerv.

Der Song „Rewind“ von Charli xcx ist heute der Song des Tages im Popfilter. Dort erfahrt ihr noch mehr über „brat“ und was es so besonders macht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch gern hier.