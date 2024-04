TikTok-Hype dank Bassgitarre

Die Musikerin Blu DeTiger lernt Bass, seitdem sie sieben Jahre alt ist. In ihrer Jugend spielt sie in verschiedenen Bands, besucht Musikschulen und Förderprogramme und studiert an einer Kunstschule in New York. Mit gerade einmal 20 Jahren geht sie als Bassistin mit Musikerinnen wie Caroline Polacheck oder FLETCHER auf Tour.

Als Tour-Musikerin verschafft sie sich schon früh einen Namen im Musikbusiness. Doch während der Corona-Pandemie muss sie dafür eine Alternative finden: Blu DeTiger postet deswegen Coversongs auf TikTok und geht mit ihren groovenden Basslines viral. So baut sie schnell eine eigene Fanbase auf.

Blu DeTiger ist nicht nur Queen of Bass

An diesen Erfolg knüpft die Musikerin jetzt weiter an. Sie veröffentlicht ihr Debütalbum „All I Ever Want is Everything“ und überzeugt damit nicht nur ihr Können an der Bissgitarre: Sie schreibt eingängige Popsongs, die sie mit ihrer markanten Stimme transportiert.

Der Song „Latency“ von ihrem Album ist heute unser Song des Tages im Popfilter. Da erfahrt ihr auch, welche Pop-Legende noch an dem Song beteiligt ist. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.