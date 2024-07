Wa22ermann macht ihr Hobby zum Beruf

Für Wa22ermann läuft der Weg ins Rap-Game eher ungeplant. Während der Pandemie hat sie viel Zeit und fängt an auf Beats zu freestylen und Texte zu schreiben. Kurze Ausschnitte davon postet sie auf Social Media, wo Producer auf sie aufmerksam werden. Kurze Zeit später erscheint ihr erster Song „Salsa“, mit dem sie sich sofort einen Namen in der Szene macht.

Die Rapperin aus Berlin-Kreuzberg bleibt dran. Sie veröffentlicht mehr Songs, spielt eigene Shows und Festivals und kassiert einen Label-Deal. Jetzt veröffentlicht sie ihr Debütalbum „22:22“ bei Four Music. Die 22 in ihrem Namen sowie im Albumtitel spielt auf ihren Geburtstag an.

Keine Konkurrenz

Auf „22:22“ zeigt sich Wa22ermann, was sie als Rapperin zu bieten hat: Kreatives und Punchline-lastiges Songwriting, lässige Flows und ein perfektes Zusammenspiel mit den basslastigen Beats ihrer Producer. Selbstbewusst macht sie klar, dass sie sich einen festen Platz in der Szene verdient hat.

Der Song „Naan & Lassi“ ist heute unser Song des Tages im Popfilter. Auf dem behauptet Wa22ermann, dass sie keine Konkurrenz kenne. Warum die aber kaum auf dem Album stattfindet, erfahrt ihr heute im Popfilter.

Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.