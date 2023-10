Kritik von Die Ärzte

„Ich erinnere mich noch ganz genau an unsere erste Nacht. Wir lagen eng umschlungen auf dem Sofa, dann hast Du das Radio angemacht. Sie spielten gerade dein Lieblingslied „Geronimo’s Cadillac“. Mir wurde schlecht, ich zog mich an und dann lief ich schreiend weg“.

Tja, würde der Song „Radio brennt“ der Band Die Ärzte nicht in Deutschland spielen, sondern zum Beispiel in Österreich oder UK, wäre das Date sicher anders ausgegangen. Denn in diesen Ländern gibt es öffentlich-rechtliche Sender, die eben nicht nur „die größten Hits von damals und das beste von heute“ spielen. Hierzulande sucht man danach leider vergeblich.

Es geht auch anders

Das ist auch Martin Hommel und Melanie Gollin aufgefallen. Beide hören gerne und viel Musik abseits des Mainstream und wünschen sich davon mehr im Radio. Um diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, haben sie das Projekt „Wo ist hier der Krach?“ ins Leben gerufen.

Auf der gleichnamigen Webseite stellen sie in Interviews Sender wie FM4, BBC 6, FIP oder Radio Promin vor, die zeigen, wie es anders gehen kann: Musik abseits des Mainstream mit Fokus auf die Szene des jeweiligen Landes, denn das stärkt den lokalen Musikmarkt und verhilft neuen Acts zu mehr Sichtbarkeit und natürlich auch zu mehr Einnahmen. Denn wo immer nur das läuft, was ohnehin schon erfolgreich ist, da landen die Tantiemen eben vornehmlich bei großen Konzernen und etablierten Bands.

Im Bezug auf Musik heißt es eben nicht nur den Mainstream zu spielen oder das, was alle gut finden oder wovon man denkt, dass alle es gut finden, sondern zu gucken, was gibt es noch so. Wie können wir die Leute überraschen? Und auch keine Angst davor zu haben, dass sie dann umschalten oder was auch immer. Ich glaube, man braucht mehr Mut, mehr Leidenschaft und Bock auf die Sache.

Dann muss man auch nicht mehr beim Date schreiend wegrennen, wie im Song „Radio brennt" von Die Ärzte – unserem Song des Tages im Popfilter.